Занятия по плаванию «Мама+малыш» в БонанZа

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Адреса
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Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 5А
- +7 (4212) 937-227
Информация
Описание: Когда малыш сильно привязан к маме, испытывает страх и недоверие к чужим людям или маме важно быть с малышом во время занятий и помогать ему осваивать новую стихию.
Возраст учеников: от 0 до 3 лет.
Продолжительность занятий: 40 минут.
Стоимость занятий:
- Индивидуальное занятие: 1500 рублей.
- Разовое занятие в группе: 850 рублей.
- Абонемент на 4 занятия: 3200 рублей.
- Абонемент на 6 занятий: 4700 рублей.
- Абонемент на 8 занятий: 5600 рублей.
- Абонемент на 16 занятий: 10500 рублей.
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Обучение плаванию в БонанZаОт 3 до 8 лет От 800 до 10800 руб Частная
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Секция плавания в ДВГУПСЧастная
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Плавание в школе "Лидер"От 3 до 16 лет От 400 до 4000 руб Частная
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Секция "Аквааэробика" в ДСЦ "ЮниCLUB"От 4 до 7 лет Частная
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Грудничковое плавание в "Аква клубе"До 4 лет От 400 до 2800 руб Частная
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Плавание в бассейне гимназии №7От 4 до 18 лет От 140 руб Частная
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Секция "Амфибия" в ФК "Наутилус"От 9 до 12 лет До 26000 руб Частная
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Программа "BabyTraining" в фитнес-клубе "Наутилус"До 3 лет От 26000 руб Частная
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Обучение плаванию в бассейне "Лайм"От 3 до 14 лет От 750 руб Частная
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Секция "Морские котики" в "Дайв-Центре"От 10 до 17 лет Частная
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