Занятия по плаванию «Мама+малыш» в БонанZа

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Описание: Когда малыш сильно привязан к маме, испытывает страх и недоверие к чужим людям или маме важно быть с малышом во время занятий и помогать ему осваивать новую стихию.

Возраст учеников: от 0 до 3 лет.

Продолжительность занятий: 40 минут.

Стоимость занятий: