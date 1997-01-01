Zumba kids

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Адреса
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Хабаровск, Железнодорожный, ул. Горького, 2Г , СК "На Молодёжной"
- +7 (4212) 202-280
Информация
Возраст: с 6-7 до 13 лет.
Экипировка / форма: приобретается самостоятельно.
Стоимость:
- 2540 рублей - 12 занятий в месяц;
- 2100 рублей - 8 занятий в месяц.
Количество человек в группе : 10
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Popping в СК «Заряд»От 7 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Школа "Брейк-данса"От 7 до 17 лет От 1500 руб Частная
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Cheer Hip-Hop в СК «Арена»От 10 до 10 лет Частная
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Ирландские танцы в ЦИК "Изумрудный остров"От 11 до 18 лет Государственная
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Объединение "Брэйк-бум" в ДЮЦ "Импульс"От 8 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"От 6 до 17 лет От 3500 руб Частная
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение"От 5 до 17 лет Бесплатно Государственная
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Танцевальная ритмика в детском клубе "Я сам"От 3 до 7 лет От 1400 до 2400 руб Частная
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Contemporary в СК «Заряд»От 11 до 18 лет От 2400 до 2400 руб Частная
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Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада"От 5 до 7 лет Бесплатно Государственная
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