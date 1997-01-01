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Поиск по запросу "Секции Шахматы" Всего (11)

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            Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"

            Городской шахматный клуб "Новый Гамбит"
            Количество преподавателей: 13
            Тел: +7 (4212) 932-796
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Лермонтова, 7 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 83 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Вахова А.А, 8а Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 87 Тел: +7 (4212) 932-796
            Хабаровск, ул. Шатова, 2/1 Тел: +7 (4212) 932-796
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            Рейтинг: 10.0
            Цена: 450 - 3500
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 8
            Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла"

            Шахматы в ЦДТ "Народные ремесла"
            Количество преподавателей: 1
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: 1200 - 1200
            Возраст: 6 - 13 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"

            Секция "Белая ладья" в ЦЭВД "Отрада"
            Количество преподавателей: 1
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 8 - 13 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"

            Секция "Пешечка" в ДЮЦ "Восхождение"
            Количество преподавателей: 1
            Шахматы Развитие детей
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 4 - 6 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр"

            Секция "Шахматы" в ДЮЦ "Техноспектр"
            Количество преподавателей: 1
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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            Рейтинг: 7.7
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 11 лет
            Отзывов: 0
            «Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»

            «Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»
            Количество преподавателей: 2
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 0
            «Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»

            «Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»
            Количество преподавателей: 2
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 8 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Шахматная школа в РЦ "Детская академия"

            Шахматная школа в РЦ "Детская академия"
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Гамарника, 37 Тел: +7 (4212) 626-655
            Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 7.0
            Цена: 1200 - 1200
            Возраст: 4 - 8 лет
            Отзывов: 1
            Шахматы в детском клубе "Я сам"

            Шахматы в детском клубе "Я сам"
            Шахматы
            Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: 1400 - 2400
            Возраст: 4 - 9 лет
            Отзывов: 0
            Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»

            Секция шахмат в детском центре «Маленький Оксфорд»
            Шахматы
            Хабаровск, пер. Ладожский, 6 Тел: +7 (4212) 943-644
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 6.0
            Цена: От 350
            Возраст: 6 - 14 лет
            Отзывов: 0