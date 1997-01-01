Поиск по запросу "Секции Шахматы" Всего (11)
Мечта родителей это вырастить успешного и умного ребенка. Для этого можно подыскать подходящую секцию по шахматам в Хабаровске. Шахматы это не только интересная, но и полезная игра. Это самая интеллектуальная игра, об этом не стоит забывать. Играя в шахматы Ваш ребенок развивается с разных сторон. Она заставляет думать, быть сосредоточенным и внимательным, тренируется логическое мышление. Что бы выиграть нужно проявить изобретательность, а поражения учат стойко и достойно переживать проигрыш, анализируя свои поступки. Очень полезно посещение секций по шахматам для активных малышей, так как это тренирует усидчивость и собранность.
Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Лермонтова, 7 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Краснореченская, 92 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 83 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Вахова А.А, 8а Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Волочаевская, 87 Тел: +7 (4212) 932-796
Хабаровск, ул. Шатова, 2/1 Тел: +7 (4212) 932-796
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Цена: 450 - 3500
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 8
Хабаровск, ул. Суворова, 45 Тел: +7 (4212) 510-806
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Цена: 1200 - 1200
Возраст: 6 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Юности, 6б Тел: +7 (4212) 362-866
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Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 4 - 6 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ломоносова, 2 Тел: +7 (4212) 585-296
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 11 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 71 Тел: +7 (4212) 383-987
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Цена: Цена не указана
Возраст: 8 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Гамарника, 37 Тел: +7 (4212) 626-655
Хабаровск, ул. Шеронова, 137 Тел: +7 (4212) 626-655
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Цена: 1200 - 1200
Возраст: 4 - 8 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Рокоссовского, 14 Тел: +7 (4212) 628-805
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Цена: 1400 - 2400
Возраст: 4 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, пер. Ладожский, 6 Тел: +7 (4212) 943-644
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Цена: От 350
Возраст: 6 - 14 лет
Отзывов: 0