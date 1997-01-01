Поиск по запросу "Секции Шейпинг" Всего (1)

Занятия шейпингом приобрели последнее время очень большую популярность, как благодаря своему лечебному эффекту, так и благодаря возможности изменить фигуру. Главное преимущество секций по шейпингу в Хабаровске – это, несмотря на то, что занятия проходят в группе, тренер осуществляет индивидуальный подход к каждому ребенку. Во время занятий прорабатываются все группы мышц, которые особенно важны для женского тела. Шейпинг помогает улучшить осанку и координацию, и помочь организму развиваться гармонично в преддверии переходного возраста. В профилактических целях занятия полезны при сколиозе и остеохондрозе. Помимо того что шейпинг улучшит общее состояние организма, у Вашего ребенка появится уверенность в себе и чувство оптимизма в жизни.