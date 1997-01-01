Поиск по запросу "Секции Спортивное ориентирование" Всего (3)
В секциях по спортивному ориентированию занятия всегда проходят на свежем воздухе. Это является несомненным плюсом, так как большую часть времени дети проводят дома или в школе. Ваш ребенок научится ориентироваться на местности, разовьем пространственное мышление, расширит кругозор. Занятия проходят на лыжах, на велосипеде, бегом. Тем самым происходит не только умственное развитие, но также и физическое. Расширяется кругозор, ребенок учится работать индивидуально и в команде. Учится добиваться поставленной цели.
Хабаровск, ул. Запарина, 87 Тел: +7 (4212) 912-091
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Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Герасимова, 32 Тел: +7 (962) 679-22-99
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Цена: От 300
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0