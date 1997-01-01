Поиск по запросу "Секции Спортивное ориентирование" Всего (3)

В секциях по спортивному ориентированию занятия всегда проходят на свежем воздухе. Это является несомненным плюсом, так как большую часть времени дети проводят дома или в школе. Ваш ребенок научится ориентироваться на местности, разовьем пространственное мышление, расширит кругозор. Занятия проходят на лыжах, на велосипеде, бегом. Тем самым происходит не только умственное развитие, но также и физическое. Расширяется кругозор, ребенок учится работать индивидуально и в команде. Учится добиваться поставленной цели.