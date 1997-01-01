Поиск по запросу "Секции Спортивные игры" Всего (29)

Если Вы в поиске увлекательного занятия для своего ребенка, то стоит обратить внимание на секции по спортивным играм в Хабаровске.

Сутью спортивных игр (или игровых видов спорта) является состязание команд или спортсменов в виде игры (матча, встречи, турнира). При проведении игры прямой контакт запрещен или имеет существенные ограничения.

Игровые виды спорта это активные состязания, имеющие главной целью победу над соперником. Как правило, игровые виды спорта это командные соревнования. Основная цель игры это набор максимального количества очков (баллов, голов, мячей) за отведенный промежуток времени или до первого попадания.

Такие игры развивают у детей лидерские качества, способствуют воспитанию командного духа, упорства и стремления к достижению целей.