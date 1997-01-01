Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Баскетбол" Всего (3)

В настоящее время занятия спортом являются важным элементом в жизни как взрослого человека, так и ребенка. Прекрасно для этого подходят секции по баскетболу в Хабаровске. Эта командная игра с мячом. Цель игры заключается в том что бы забросить руками мяч в корзину соперника, при этом, не дав сделать сопернику тоже самое. Занимаясь в секциях по баскетболу, у ребенка развиваются двигательные навыки, хорошее дыхание, а так же он учится работать в команде. Посещение секции по баскетболу, у ребенка формируется правильное развитие зрительно-моторной координации. Соблюдение правил игры помогает организовать детей и имеет огромное воспитательное значение. Секции по баскетболу в Хабаровске помогут Вашему ребенку сеять эмоциональное напряжение, что сейчас очень важно для детей-школьников.