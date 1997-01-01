Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Бильярд" Всего (1)

Бильярд — игра для настоящих ценителей красоты и изящества, интересная и интеллектуальная игра. Если Вы хотите развить у Вашего ребенка логику, пространственное мышление, самое время найти подходящую секцию по бильярду в Хабаровске. Цель данных секций – обучить ребенка мастерству игры в бильярд. Помимо логики, данные секции учат управлять своими эмоциями и своим телом. Бильярд развивает умение сосредотачиваться, концентрироваться до полного отрешения и правильно оценивать ситуацию. Он тренирует выдержку и хладнокровие. Опытные педагоги проводят обучение в легкой игровой форме, закладывают основы для развития игрового мастерства в бильярд, помогают игрокам научится правильной технике удара, основным элементам игры, избежать ошибок.