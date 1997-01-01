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Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Футбол" Всего (13)

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            Детский футбольный клуб «Тигры»

            Детский футбольный клуб «Тигры»
            Количество преподавателей: 2
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 58 Тел: +7 (999) 088-64-17
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            Рейтинг: 8.8
            Цена: От 2500
            Возраст: 5 - 8 лет
            Отзывов: 3
            Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"

            Секция "Футбол" в академии "ProСтарт"
            Количество преподавателей: 3
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Воронежская, 49 Тел: +7 (924) 114-04-04
            Хабаровск, ул. Бийская, 1 Тел: +7 (924) 114-04-04
            Хабаровск, ул. Московская, 6 Тел: +7 (924) 114-04-04
            Хабаровск, ул. Воровского, 17 Тел: +7 (924) 114-04-04
            Хабаровск, ул. Краснофлотская, 3 Тел: +7 (924) 114-04-04
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            Рейтинг: 8.3
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 3 - 10 лет
            Отзывов: 2
            Секция футбол в спортивной школе «Легенда»

            Секция футбол в спортивной школе «Легенда»
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Воронежская, 49 Тел: +7 (4212) 208-501
            Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30б Тел: +7 (4212) 208-501
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 3500
            Возраст: 3 - 12 лет
            Отзывов: 1
            Футбол в ХКСДЮШОР

            Футбол в ХКСДЮШОР
            Количество преподавателей: 8
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: Бесплатно
            Возраст: 7 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Олимпика

            Олимпика
            Тел: +7 (914) 314-56-30
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (914) 314-56-30
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 3 - 6 лет
            Отзывов: 3
            Детская футбольная школа «Динамо»

            Детская футбольная школа «Динамо»
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Хабаровск, район Центральный, ул. Карла Маркса, 62 Тел: +7 (909) 878-85-80
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            Рейтинг: 7.8
            Цена: От 2500
            Возраст: 7 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Секция "Футбол" в ФК «World Classики»

            Секция "Футбол" в ФК «World Classики»
            Количество преподавателей: 2
            Спортивные игры
            Хабаровск, район Железнодорожный, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 646-464
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            Рейтинг: 7.2
            Цена: От 2400
            Возраст: 4 - 16 лет
            Отзывов: 0
            Центр подготовки юных футболистов "СКА-Хабаровск"

            Центр подготовки юных футболистов "СКА-Хабаровск"
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Советская, 1 Тел: +7 (4212) 917-899
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: Цена не указана
            Возраст: 6 - 18 лет
            Отзывов: 0
            Футбол в ФК "Металлург"

            Футбол в ФК "Металлург"
            Количество преподавателей: 1
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Панфиловцев, 31 Тел: +7 (909) 879-12-30
            Хабаровск, ул. Ворошилова, 36 Тел: +7 (914) 772-63-81
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            Рейтинг: 7.1
            Цена: От 1200
            Возраст: 6 - 15 лет
            Отзывов: 0
            Футбольная академия ProSkill

            Футбольная академия ProSkill
            Спортивные игры
            Хабаровск, ул. Радищева, 8д Тел: +7 (924) 402-39-25
            Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (924) 402-39-25
            Хабаровск, ул. Волочаевская, 30 Тел: +7 (924) 402-39-25
            Хабаровск, ул. Комсомольская, 73б Тел: +7 (924) 402-39-25
            Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73 кор. 1 Тел: +7 (924) 402-39-25
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            Рейтинг: 6.8
            Цена: 500 - 1900
            Возраст: 4 - 17 лет
            Отзывов: 0