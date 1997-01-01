Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Футбол" Всего (13)
Самой популярной игрой у мальчишек всегда будет футбол. Посещая секцию по футболу в Хабаровске, Ваш ребенок станет более дисциплинированным и ответственным, научится вести здоровый образ жизни. Занятия по футболу развивают стремление работать в команде, повышают лидерские качества. Это прекрасная физическая подготовка. Игра в футбол развивает опорно-двигательный аппарат, ловкость и умение предугадать действие противника.
Хабаровск, ул. Краснореченская, 58 Тел: +7 (999) 088-64-17
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Цена: От 2500
Возраст: 5 - 8 лет
Отзывов: 3
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 Тел: +7 (924) 114-04-04
Хабаровск, ул. Бийская, 1 Тел: +7 (924) 114-04-04
Хабаровск, ул. Московская, 6 Тел: +7 (924) 114-04-04
Хабаровск, ул. Воровского, 17 Тел: +7 (924) 114-04-04
Хабаровск, ул. Краснофлотская, 3 Тел: +7 (924) 114-04-04
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 10 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 Тел: +7 (4212) 208-501
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30б Тел: +7 (4212) 208-501
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Цена: От 3500
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 1
Тел: +7 (914) 314-56-30
Хабаровск, ул. Ленина, 58 Тел: +7 (914) 314-56-30
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Цена: Цена не указана
Возраст: 3 - 6 лет
Отзывов: 3
Хабаровск, район Центральный, ул. Карла Маркса, 62 Тел: +7 (909) 878-85-80
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Цена: От 2500
Возраст: 7 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Железнодорожный, ш. Восточное, 41 Тел: +7 (4212) 646-464
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Цена: От 2400
Возраст: 4 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Советская, 1 Тел: +7 (4212) 917-899
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Цена: Цена не указана
Возраст: 6 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Панфиловцев, 31 Тел: +7 (909) 879-12-30
Хабаровск, ул. Ворошилова, 36 Тел: +7 (914) 772-63-81
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Цена: От 1200
Возраст: 6 - 15 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Радищева, 8д Тел: +7 (924) 402-39-25
Хабаровск, ул. Бондаря, 3 Тел: +7 (924) 402-39-25
Хабаровск, ул. Волочаевская, 30 Тел: +7 (924) 402-39-25
Хабаровск, ул. Комсомольская, 73б Тел: +7 (924) 402-39-25
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 73 кор. 1 Тел: +7 (924) 402-39-25
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Цена: 500 - 1900
Возраст: 4 - 17 лет
Отзывов: 0