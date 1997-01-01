Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Футбол" Всего (13)

Самой популярной игрой у мальчишек всегда будет футбол. Посещая секцию по футболу в Хабаровске, Ваш ребенок станет более дисциплинированным и ответственным, научится вести здоровый образ жизни. Занятия по футболу развивают стремление работать в команде, повышают лидерские качества. Это прекрасная физическая подготовка. Игра в футбол развивает опорно-двигательный аппарат, ловкость и умение предугадать действие противника.