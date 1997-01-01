Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Волейбол" Всего (7)

Если Ваш ребенок явно выделяется ростом среди сверстников, можете смело начинать поиск подходящей для вас секции по волейболу в Хабаровске. Волейбол – командная спортивная игра, которая помогает развить не только физическую форму и навыки игры в волейбол, но и быстроту и точность реакций, внимательность, глазомер, ловкость, улучшает координацию. В игре используются такие приемы как удары по мячу, прыжки, наклоны вперед и в стороны. Все это улучшает осанку, способствует общему физическому развитию. Занятия в секциях по волейболу помогают так же научиться работать с литературой, развить коммуникативные навыки и командный дух. Очень важно при выборе секции по волейболу понимать, что для этого вида спорта необходима хорошая прыгучесть и физическая выносливость.