Поиск по запросу "Секции Спортивные игры: Волейбол" Всего (7)
Если Ваш ребенок явно выделяется ростом среди сверстников, можете смело начинать поиск подходящей для вас секции по волейболу в Хабаровске. Волейбол – командная спортивная игра, которая помогает развить не только физическую форму и навыки игры в волейбол, но и быстроту и точность реакций, внимательность, глазомер, ловкость, улучшает координацию. В игре используются такие приемы как удары по мячу, прыжки, наклоны вперед и в стороны. Все это улучшает осанку, способствует общему физическому развитию. Занятия в секциях по волейболу помогают так же научиться работать с литературой, развить коммуникативные навыки и командный дух. Очень важно при выборе секции по волейболу понимать, что для этого вида спорта необходима хорошая прыгучесть и физическая выносливость.
Хабаровск, ул. Дзержинского, 1а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19 Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Производственная, 2 Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, б-р Амурский, 1 Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Малиновского, 19 Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Шимановского, 2а Тел: +7 (4212) 313-375
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Цена: Бесплатно
Возраст: 9 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 Тел: +7 (4212) 208-501
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 30б Тел: +7 (4212) 208-501
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Цена: От 3500
Возраст: 3 - 12 лет
Отзывов: 0