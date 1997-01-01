Поиск по запросу "Секции Стрельба" Всего (4)

Существует мнение что дети, занимающие стрельбой, становятся успешными людьми. Если Вы поддерживаете это мнение, можете подыскать для своего ребенка подходящую секцию по стрельбе. Помимо навыков общения с оружием, Ваш ребенок так же будет изучать устройство оружия, культуру безопасного обращения с пистолетом и винтовкой, владением своим телом. Дисциплина очень важна при посещении данных секций. Умение добиваться своей цели, является несомненным плюсом, полученным посещая занятия по стрельбе.