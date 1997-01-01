Поиск по запросу "Секции Танцы" Всего (104)
Занятия танцами – это отличная разминка для тех, кто мало двигается и замечательная возможность выплеснуть энергию для активных детей. На таких занятиях ребенок психологически раскрепощается, избавляется от комплексов, учится общаться с другими детьми и уважать друг друга. Помимо этого, занятия танцами это прекрасная физическая нагрузка, которая формирует осанку, делает движения более легкими, тренировки развивают сердце и все группа мышц. Этот вид спорта прививает ребенку желание ухаживать за собой и вести здоровый образ жизни.
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 602-608
Хабаровск, ул. Двинская, 2 Тел: +7 (4212) 602-608
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Цена: 4000 - 5000
Возраст: 2 - 10 лет
Отзывов: 6
Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 203-33-94
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Цена: От 400
Возраст: 3 - 15 лет
Отзывов: 9
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 15000
Возраст: 8 - 15 лет
Отзывов: 11
Хабаровск, ул. Тургенева, 56 Тел: +7 (914) 158-25-49
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Цена: От 3500
Возраст: 6 - 17 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Серышева 32 Тел: +7 (4212) 773-178
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Цена: 400 - 2500
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 1
Хабаровск, ул. Краснореченская, 201 Тел: +7 (4212) 253-700
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Цена: От 299
Возраст: 2 - 18 лет
Отзывов: 2
Хабаровск, ул. Большая, 88 Тел: +7 (914) 200-66-86
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Цена: От 2000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 6
Хабаровск, ул. Комсомольская, 78 Тел: +7 (4212) 243-407
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Цена: От 2000
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 3
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12 Тел: +7 (924) 213-96-56
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Цена: До 3400
Возраст: 7 - 12 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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Цена: От 1300
Возраст: 10 - 15 лет
Отзывов: 0