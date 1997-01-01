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Поиск по запросу "Секции Танцы" Всего (104)

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            Балет Брейк данс Вог Дэнсхолл Хип-хоп Хореография
            Школа классического балета "Lil Ballerine"

            Школа классического балета "Lil Ballerine"
            Количество преподавателей: 4
            Танцы
            Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 602-608
            Хабаровск, ул. Двинская, 2 Тел: +7 (4212) 602-608
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            Рейтинг: 9.4
            Цена: 4000 - 5000
            Возраст: 2 - 10 лет
            Отзывов: 6
            Студия современной хореографии "Perfect"

            Студия современной хореографии "Perfect"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Свердлова, 30а Тел: +7 (914) 203-33-94
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            Рейтинг: 8.7
            Цена: От 400
            Возраст: 3 - 15 лет
            Отзывов: 9
            Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"

            Детский танцевальный лагерь в студии "Терпсихора"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы Акробатика Актерское мастерство
            Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
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            Рейтинг: 8.7
            Цена: От 15000
            Возраст: 8 - 15 лет
            Отзывов: 11
            Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"

            Секция "Спорт на пилоне" в студии танца "Крылья"
            Количество преподавателей: 2
            Танцы
            Хабаровск, ул. Тургенева, 56 Тел: +7 (914) 158-25-49
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: От 3500
            Возраст: 6 - 17 лет
            Отзывов: 1
            Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"

            Спортивные бальные танцы в центре "Созвездие"
            Количество преподавателей: 2
            Танцы
            Хабаровск, ул. Серышева 32 Тел: +7 (4212) 773-178
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: 400 - 2500
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 1
            Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых

            Балет с 2 лет - школа балета для детей и взрослых
            Количество преподавателей: 2
            Танцы
            Хабаровск, ул. Краснореченская, 201 Тел: +7 (4212) 253-700
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            Рейтинг: 8.2
            Цена: От 299
            Возраст: 2 - 18 лет
            Отзывов: 2
            Хореографический ансамбль «Ритмикс»

            Хореографический ансамбль «Ритмикс»
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Большая, 88 Тел: +7 (914) 200-66-86
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 2000
            Возраст: 4 - 18 лет
            Отзывов: 6
            Студия восточного танца AURUS

            Студия восточного танца AURUS
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Комсомольская, 78 Тел: +7 (4212) 243-407
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 2000
            Возраст: 5 - 18 лет
            Отзывов: 3
            Дальневосточный театр моды «Школа таланта»

            Дальневосточный театр моды «Школа таланта»
            Количество преподавателей: 5
            Мода Танцы Театр Актерское мастерство
            Хабаровск, ул. Дикопольцева, 12 Тел: +7 (924) 213-96-56
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            Рейтинг: 8.1
            Цена: До 3400
            Возраст: 7 - 12 лет
            Отзывов: 0
            Vogue в студии "Терпсихора"

            Vogue в студии "Терпсихора"
            Количество преподавателей: 1
            Танцы
            Хабаровск, ул. Воронежская, 38а Тел: +7 (4212) 202-075
            Показать адреса на карте
            Рейтинг: 8.1
            Цена: От 1300
            Возраст: 10 - 15 лет
            Отзывов: 0