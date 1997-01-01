Поиск по запросу "Секции Танцы: Дэнсхолл" Всего (5)
Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции Dancehall в Хабаровске.
Dancehall — уличный ямайский танец, включающий в себя различные социальные танцы при наличии так называемого «отношения» (attitude) – так в дэнсхолле называют чувство, движущее танцором.
Dancehall признает возможность танцевальных постановок, не делая акцент на их выучивании. В dancehall существуют определенные движения, каждое из которых является отдельным «танцем».
Занятия этим направлением учит ребенка самовыражаться, помогает избавиться от неуверенности в себе с ранних лет.
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26 Тел: +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, ул. Краснореченская, 81 Тел: +7 (914) 217-71-77
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Цена: 350 - 6000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 65 Тел: +7 (914) 403-19-22
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Цена: 300 - 4000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2400 - 2400
Возраст: 7 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, район Центральный, ул. Запарина, 82 Тел: +7 (4212) 201-505
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Цена: От 2000
Возраст: 8 - 13 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 240-445
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Цена: 1200 - 2500
Возраст: 12 - 18 лет
Отзывов: 0