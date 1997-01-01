Поиск по запросу "Секции Танцы: Хип-хоп" Всего (12)
Если вы заметили у своего ребенка склонность к современным танцевальным направлениям, стоит обратить внимание на секции hip-hop в Хабаровске. Хип-хоп относится к уличным танцевальным стилям, в основном сопровождаемый хип-хоп музыкой. Является одним из направленный танца, сочетающих в себе элементы различных стилей. В уличном танце, именно так принято называть хип-хоп, присутствует частичка брейк-данса и акробатики, электростайла и поппинга. Данный стиль танца позволяет танцующему, посредством хип-хопа выразить свои внутренние переживания и свои эмоции, раскрепоститься благодаря движениям, которые подсказывает само тело.
Занятия этим видом танца развивает у ребенка координацию, чувство ритма, уверенность в себе, физическую выносливость.
Хабаровск, ул. Краснореченская, 94 Тел: +7 (4212) 931-817
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Цена: 350 - 4500
Возраст: 5 - 16 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дзержинского, 65 Тел: +7 (914) 403-19-22
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Цена: 300 - 4000
Возраст: 8 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118 Тел: +7 (4212) 654-333
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Цена: 2400 - 2400
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Гамарника, 49 Тел: +7 (4212) 217-040
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Цена: 2000 - 2000
Возраст: 8 - 17 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Лермонтова, 51а Тел: +7 (914) 543-29-28
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Цена: 2200 - 3000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83 Тел: +7 (4212) 622-989
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Цена: Цена не указана
Возраст: 7 - 9 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Ильича, 3 Тел: +7 (4212) 701-601
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Цена: От 500
Возраст: 7 - 189 лет
Отзывов: 0
Тел: +7 (4212) 240-445
Хабаровск, ул. Ленинградская, 53 кор. 1 Тел: +7 (4212) 240-445
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Цена: 1200 - 2500
Возраст: 5 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26 Тел: +7 (914) 217-71-77
Хабаровск, ул. Краснореченская, 81 Тел: +7 (914) 217-71-77
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Цена: 350 - 6000
Возраст: 4 - 18 лет
Отзывов: 0
Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204 Тел: +7 (4212) 203-110
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Цена: 400 - 3500
Возраст: 7 - 17 лет
Отзывов: 0