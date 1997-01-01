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Афонин Михаил Игоревич

Афонин Михаил Игоревич

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Шахматы
Стаж 2 года
Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
  • +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Шатова, 2/1
  • +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по шахматам

Образование

  • Тихоокеанский государственный университет, специальность "прикладная математика"

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпион АССК по шахматам среди юношей (внутривузовский этап), 2018 г.
  • Серебряный призер в составе команды ТОГУ в шахматном турнире "Буревестник" ( кубок ректора ДВФУ), 2018 г.
  • 1 место в турнире по шахматам памяти первого ректора университета М.П. Даниловского в составе команды ТОГУ, 20118 г.
  • Чемпион VIII комплексной Универсиады Хабаровского края и ЕАО по шахматам в составе команды ТОГУ, 2018 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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