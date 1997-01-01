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Агафонова Елена Николаевна

Агафонова Елена Николаевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие
Стаж 30 лет
Адреса
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Клуб "Почемучки" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Биробиджанское педагоги-ческое училище, воспита-тель в дошкольных учреж-дениях, 1995

Курсы повышения квалификации

  • ХК ИРО «Внеурочная дея-тельность: интеграция общего и дополнительного образова-ния» (72ч.), 2012г.,

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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