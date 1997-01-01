Агранат Олег Иванович

Его спортсмены входят в состав сборной команды Хабаровского края. Выступают на чемпионатах и первенствах Дальневосточного Федерального округа, всероссийских соревнованиях, первенствах России, Вооруженных сил, международных соревнованиях, не говоря о краевых и муниципальных соревнованиях. Есть победители и призеры зональных, краевых соревнований. Победители всероссийских и международных соревнований. За отличия в выполнении трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу в филиале ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) приказом Министра Обороны Российской Федерации, Олег Иванович награжден медалью «За трудовую доблесть» в 2016 году.
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 1
- +7 (4212) 254-959
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
- +7 (914) 191-06-59
- +7 (924) 219-66-68
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный институт физической культуры, специалист по физической культуре и спорту.
Курсы повышения квалификации
- курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры», 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовил: МС - 2; КМС - 10, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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