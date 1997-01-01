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Агранат Олег Иванович

Агранат Олег Иванович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Бокс
Стаж 21 год
Адреса
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Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 1
  • +7 (4212) 254-959
Секция бокса в Центре развития бокса:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Костромская, 46Б
  • +7 (914) 191-06-59
  • +7 (924) 219-66-68
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный институт физической культуры, специалист по физической культуре и спорту.

Курсы повышения квалификации

  • курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Дальневосточная государственная академия физической культуры», 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Подготовил: МС - 2; КМС - 10, а так же большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
0 отзывов

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