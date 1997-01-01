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Ахметшина Илона Владимировна

Ахметшина Илона Владимировна

10.0 Рейтинг
19 Отзывов
Музыка, Творчество, Вокал
Стаж 27 лет
Адреса
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Вокальная студия в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Секция "Вокальный ансамбль" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • 1994 г. - ХККИ, « Дирижирование» ( хормейстер, преподаватель теоретических дисциплин, учитель музыки в школе).
  • 1999 г. - ХГИИК, «Дирижирование» (дирижер хора, хормейстер, преподаватель специальных дисциплин).
  • 2016 г. - ФГБОУ ВО г. Москва, «Российский Государственный университет правосудия» ( юриспруденция).
  • 2016 г. - АНОДО СИНДО "Менеджмент в образовании".

Курсы повышения квалификации

  • Ноябрь 2009 г. - ФГОУ ВПО ХГИИК ( сольная и вокально-хоровая работа).
  • Апрель 2010 г. - КОУ СПО ХККИ ( преподавание музыкально-теоретических дисциплин).
  • Апрель 2013 г. - ФГБОУ ВПО ХГИИК ( эстрадный и рок вокал).
  • Апрель 2014 г. - КГБОУ СПО ХККИ ( преподавание хора).
  • Апрель 2016 г. - КГБОУ СПО ХККИ ( преподаватель теории).
  • Октябрь 2016 г. - КНОТОК ( вокально-хоровая работа).

Участие в соревнованиях

  • Лауреат городских и краевых конкурсов в составе вокального ансамбля «Лира».

Опыт работы

  • 1993 - по настоящее время - Заместитель директора по УВР, преподаватель хоровых и теоретических дисциплин, МАУ ДО Детская школа искусств №6 г. Хабаровска.

Титулованные ученики

  • Двое учащихся- участники Сводного детского хора России ( Благодарность Министра РФ)
19 отзывов

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