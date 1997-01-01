Ахметшина Илона Владимировна

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Вокальная студия в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Секция "Вокальный ансамбль" в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
- +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- 1994 г. - ХККИ, « Дирижирование» ( хормейстер, преподаватель теоретических дисциплин, учитель музыки в школе).
- 1999 г. - ХГИИК, «Дирижирование» (дирижер хора, хормейстер, преподаватель специальных дисциплин).
- 2016 г. - ФГБОУ ВО г. Москва, «Российский Государственный университет правосудия» ( юриспруденция).
- 2016 г. - АНОДО СИНДО "Менеджмент в образовании".
Курсы повышения квалификации
- Ноябрь 2009 г. - ФГОУ ВПО ХГИИК ( сольная и вокально-хоровая работа).
- Апрель 2010 г. - КОУ СПО ХККИ ( преподавание музыкально-теоретических дисциплин).
- Апрель 2013 г. - ФГБОУ ВПО ХГИИК ( эстрадный и рок вокал).
- Апрель 2014 г. - КГБОУ СПО ХККИ ( преподавание хора).
- Апрель 2016 г. - КГБОУ СПО ХККИ ( преподаватель теории).
- Октябрь 2016 г. - КНОТОК ( вокально-хоровая работа).
Участие в соревнованиях
- Лауреат городских и краевых конкурсов в составе вокального ансамбля «Лира».
Опыт работы
- 1993 - по настоящее время - Заместитель директора по УВР, преподаватель хоровых и теоретических дисциплин, МАУ ДО Детская школа искусств №6 г. Хабаровска.
Титулованные ученики
- Двое учащихся- участники Сводного детского хора России ( Благодарность Министра РФ)
19 отзывов
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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