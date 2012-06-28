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Аксенникова Виктория Валерьевна

Аксенникова Виктория Валерьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Раннее развитие
Стаж 17 лет
Адреса
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Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
  • +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Амурский гуманитарно-педагогический государст-венный университет, до-школьная педагогика и психология, 28.06.2012

Курсы повышения квалификации

  • КНОТОК «Декоративно-прикладное искусство как средство сохранения культур-ного наследия и развития на-родных художественных про-мыслов Хабаровского края», 72ч., 2015

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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