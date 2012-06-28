Аксенникова Виктория Валерьевна

Адреса
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Клуб "Минипутики" в ЦВР "Планета взросления":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 71
- +7 (4212) 547-015
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Амурский гуманитарно-педагогический государст-венный университет, до-школьная педагогика и психология, 28.06.2012
Курсы повышения квалификации
- КНОТОК «Декоративно-прикладное искусство как средство сохранения культур-ного наследия и развития на-родных художественных про-мыслов Хабаровского края», 72ч., 2015
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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