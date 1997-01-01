Алленова Наталья Алексеевна

Адреса
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Студия вокала «Жар-птица» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский институт искусств и культуры, "Руководитель академического хора" и "Психолог. Социальный педагог", 1999 г.
Курсы повышения квалификации
- Постоянно проходит курсы повышения квалификации.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Коллектив неоднократно становился призером и лауреатом региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
- Ученики являлись участниками многих проектов. Среди которых: "Белый пароход", "Детский Всемирный хор Юнеско", "Детское евровидение".
0 отзывов
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Стаж 28 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 48 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 12 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 49 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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