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Алленова Наталья Алексеевна

Алленова Наталья Алексеевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Вокал
Стаж 25 лет
Адреса
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Студия вокала «Жар-птица» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский институт искусств и культуры, "Руководитель академического хора" и "Психолог. Социальный педагог", 1999 г.

Курсы повышения квалификации

  • Постоянно проходит курсы повышения квалификации.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Коллектив неоднократно становился призером и лауреатом региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей.
  • Ученики являлись участниками многих проектов. Среди которых: "Белый пароход", "Детский Всемирный хор Юнеско", "Детское евровидение".
0 отзывов

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