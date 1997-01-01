Алышева Ирина Викторовна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Краевое училище искусств (преподаватель ДМШ, артист оркестра ансамбля, руководитель творческого коллектива)
- ДВ государственная академия искусств г. Владивосток (инструментальное исполнительство)
Курсы повышения квалификации
- 2005, май (№2) УМЦ КНОТОК (работа преподавателя духовых инструментов)
- 2012, февраль (№1) Хабаровский краевой колледж (работа оркестровых инструменталистов)
- 2013, январь (№280) Хабаровский институт развития образования (экспертиза профдеятельности)
Участие в соревнованиях
- Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
- Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей» (2013).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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