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Алышева Ирина Викторовна

Алышева Ирина Викторовна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Флейта
Стаж 20 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Краевое училище искусств (преподаватель ДМШ, артист оркестра ансамбля, руководитель творческого коллектива)
  • ДВ государственная академия искусств г. Владивосток (инструментальное исполнительство)

Курсы повышения квалификации

  • 2005, май (№2) УМЦ КНОТОК (работа преподавателя духовых инструментов)
  • 2012, февраль (№1) Хабаровский краевой колледж (работа оркестровых инструменталистов)
  • 2013, январь (№280) Хабаровский институт развития образования (экспертиза профдеятельности)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
  • Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей» (2013).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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