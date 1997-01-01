Амонов Алишер-Джуниор Алишерович

Адреса
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"Духовые и ударные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
- +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее профессиональное
Курсы повышения квалификации
- 2015г. - КПК на базе ХГИК
- 2016г. - КПК на базе ДВГИИ (г. Владивосток)
Участие в соревнованиях
- 2015 г. - лауреат городского конкурса "Лучший работник муниципального учреждения культуры г. Хабаровска" в номинации "Лучший молодой специалист муниципального учреждения культуры г. Хабаровска"
- Лауреат международных и всероссийских конкурсов
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Георгий Фролов (выпускник) - лауреат международного конкурса "Кубок Европы" (г. Минск, Беларусь, 2012г.), лауреат городских и краевых конкурсов
- Владислав Кириченко - лауреат городского конкурса исполнителей на духовых инструментах (г. Хабаровск, 2017г.), дипломант городского фестиваля "Звездный Калейдоскоп" (г. Хабаровск, 2016г.)
- Глеб Жевтун - дипломант городского фестиваля "Звездный Калейдоскоп" (г. Хабаровск, 2016г.)
- Валерия Сидоревич, Вадим Микшин, Илья Бабенко, Владимир Заварзин, Родион Жданов, Владислав Кириченко, Глеб Жевтун - лауреаты и дипломанты международного конкурса "Радость планеты" (г. Ставрополь 2016г.)
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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