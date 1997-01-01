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Амонов Алишер-Джуниор Алишерович

Амонов Алишер-Джуниор Алишерович

8.3 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Саксофон
Стаж 7 лет
Адреса
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"Духовые и ударные инструменты" в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Инструментальное исполнительство в ДМХШ "Тополек":
Хабаровск, Центральный, ул. Калинина, 21
  • +7 (4212) 223-266
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее профессиональное

Курсы повышения квалификации

  • 2015г. - КПК на базе ХГИК
  • 2016г. - КПК на базе ДВГИИ (г. Владивосток)

Участие в соревнованиях

  • 2015 г. - лауреат городского конкурса "Лучший работник муниципального учреждения культуры г. Хабаровска" в номинации "Лучший молодой специалист муниципального учреждения культуры г. Хабаровска"
  • Лауреат международных и всероссийских конкурсов

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Георгий Фролов (выпускник) - лауреат международного конкурса "Кубок Европы" (г. Минск, Беларусь, 2012г.), лауреат городских и краевых конкурсов
  • Владислав Кириченко - лауреат городского конкурса исполнителей на духовых инструментах (г. Хабаровск, 2017г.), дипломант городского фестиваля "Звездный Калейдоскоп" (г. Хабаровск, 2016г.)
  • Глеб Жевтун - дипломант городского фестиваля "Звездный Калейдоскоп" (г. Хабаровск, 2016г.)
  • Валерия Сидоревич, Вадим Микшин, Илья Бабенко, Владимир Заварзин, Родион Жданов, Владислав Кириченко, Глеб Жевтун - лауреаты и дипломанты международного конкурса "Радость планеты" (г. Ставрополь 2016г.)
0 отзывов

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