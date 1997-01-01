Анна Цветкова

Адреса
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Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»:
Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 74
- +7 (4212) 938-524
Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»:
Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 74
- +7 (4212) 938-524
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный государственный гуманитарный университет.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
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