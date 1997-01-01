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Анна Цветкова

Анна Цветкова

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Стаж не указан
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Курс «Матросы» в мастерской «Палуба»:
Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 74
  • +7 (4212) 938-524
Курс «Юнги» в мастерской «Палуба»:
Хабаровск, Центральный, ул. Комсомольская, 74
  • +7 (4212) 938-524
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный государственный гуманитарный университет.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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