Антонова Наталья Владимировна
Педагог организатор,Педагог дополнительного образования
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Вектор" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее . Хабаровский государственный институт культуры, 1985г. Специальность - «Культурно просветительная работа», Квалификация – «Культ.просвет. работник, организатор, методист клубной работы»
- Биробиджанский государственный педагогический институт, 2000г. Специальность – «Олигофренопедагогика», Квалификация – «Учитель и логопед для детей с нарушением интеллекта»
Курсы повышения квалификации
- 2015 г. ХК ИРО, «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях развития системы допол нительного образования детей» 80 ч
- 2016 г. УМЦ КНОТОК, «Сценарное мастерство. От идеи до воплощения» 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий : 32 года
- Педагогический: 30 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
-
Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
-
Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...