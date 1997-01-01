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Антонова Наталья Владимировна

Антонова Наталья Владимировна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 35 лет
Адреса
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Секция "Вектор" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее . Хабаровский государственный институт культуры, 1985г. Специальность - «Культурно просветительная работа», Квалификация – «Культ.просвет. работник, организатор, методист клубной работы»
  • Биробиджанский государственный педагогический институт, 2000г. Специальность – «Олигофренопедагогика», Квалификация – «Учитель и логопед для детей с нарушением интеллекта»

Курсы повышения квалификации

  • 2015 г. ХК ИРО, «Профессиональная деятельность педагога дополнительного образования в условиях развития системы допол нительного образования детей» 80 ч
  • 2016 г. УМЦ КНОТОК, «Сценарное мастерство. От идеи до воплощения» 72 часа

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий : 32 года
  • Педагогический: 30 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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