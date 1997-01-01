Антонова Тамара Анатольевна

Адреса
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Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
- +7 (4212) 680-000 , отдел продаж
- +7 (4212) 646-464 , рецензия
Художественная гимнастика в ФК "World Class'ики":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
- +7 (4212) 602-602 , отдел продаж
- +7 (4212) 413-256 , рецензия
Информация о преподавателе
Звание
- мастер спорта по художественной гимнастике
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Многократный победитель дальневосточных и всероссийских турниров.
Опыт работы
- ДЮСШ Олимпия.
Титулованные ученики
- Победители всероссийских турниров.
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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