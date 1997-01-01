Арендов Константин Робертович

Воспитанник нижнетагильской школы хоккея, в которой занимался и Александр Радулов. Выступал за хоккейные команды «СКА-Амур» (г.Хабаровск), «Спутник» (г. Нижний Тагил). Пятеро воспитанников Константина Робертовича выступают в составе команды МХЛ «Амурские Тигры» (г.Хабаровск), Рожковский Артем – один из ведущих игроков команды МХЛ «Омские ястребы» (г.Омск). В сезоне 2014-2015гг. хабаровские юниоры впервые в своей истории завоевали медали чемпионата Юниорской хоккейной лиги - команда ЮХЛ «Амур» стала бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 18 лет – Первенства ЮХЛ. В этом году воспитанники Арендова К.Р. заняли первое место в финальных соревнованиях Первенства России среди юниоров. По итогам финала Первенства России среди юниоров до 18 лет – Первенства ЮХЛ вошли в пятерку лучших юниорских команд страны. Константин Робертович ведет большую работу по популяризации хоккея. Регулярно участвует в соревнованиях и матчевых встречах в составе команды ветеранов «Тигры Амура».