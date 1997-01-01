Арендов Константин Робертович
Воспитанник нижнетагильской школы хоккея, в которой занимался и Александр Радулов. Выступал за хоккейные команды «СКА-Амур» (г.Хабаровск), «Спутник» (г. Нижний Тагил). Пятеро воспитанников Константина Робертовича выступают в составе команды МХЛ «Амурские Тигры» (г.Хабаровск), Рожковский Артем – один из ведущих игроков команды МХЛ «Омские ястребы» (г.Омск). В сезоне 2014-2015гг. хабаровские юниоры впервые в своей истории завоевали медали чемпионата Юниорской хоккейной лиги - команда ЮХЛ «Амур» стала бронзовым призером Первенства России среди юниоров до 18 лет – Первенства ЮХЛ. В этом году воспитанники Арендова К.Р. заняли первое место в финальных соревнованиях Первенства России среди юниоров. По итогам финала Первенства России среди юниоров до 18 лет – Первенства ЮХЛ вошли в пятерку лучших юниорских команд страны. Константин Робертович ведет большую работу по популяризации хоккея. Регулярно участвует в соревнованиях и матчевых встречах в составе команды ветеранов «Тигры Амура».
Адреса
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Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (4212) 424-816
- +7 (4212) 424-817
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта
Образование
- Омский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура», присвоена квалификация «Преподаватель физической культуры. Тренер по хоккею», 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 2003 года начал тренерскую работу с командой «Амур 97».
- С 2012 года и по настоящее время Арендов К.Р. работает в качестве тренера хоккейной команды ЮХЛ «Амур» (юноши до 18 лет).
Титулованные ученики
- Нет информации
6 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 14 летОтзывов: 39Стаж не указанОтзывов: 39
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Стаж 5 летОтзывов: 13Стаж не указанОтзывов: 13
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Стаж 4 годаОтзывов: 48Стаж не указанОтзывов: 48
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