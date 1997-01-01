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Арендов Константин Робертович

Арендов Константин Робертович

8.6 Рейтинг
6 Отзывов
Командные виды спорта, Хоккей
Стаж 16 лет
Адреса
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Хоккей с шайбой в ХКЦРХ«Амур»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (4212) 424-816
  • +7 (4212) 424-817
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта

Образование

  • Омский государственный институт физической культуры по специальности «Физическая культура», присвоена квалификация «Преподаватель физической культуры. Тренер по хоккею», 1992 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 2003 года начал тренерскую работу с командой «Амур 97».
  • С 2012 года и по настоящее время Арендов К.Р. работает в качестве тренера хоккейной команды ЮХЛ «Амур» (юноши до 18 лет).

Титулованные ученики

  • Нет информации
6 отзывов

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