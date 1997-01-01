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Аршавская Нина Валентиновна

Аршавская Нина Валентиновна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Гимнастика
Стаж не указан
Адреса
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Художественная гимнастика:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Карла Маркса, 145А
Художественная гимнастика:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Профессора Даниловского М.П, 22
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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