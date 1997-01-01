Аршавская Нина Валентиновна
Отличник физической культуры и спорта, судья Всероссийской категории. Подготовлены семь Мастеров Спорта России по художественной гимнастике ,призёры и победители краевых соревнований
Адреса
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Художественная гимнастика:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Карла Маркса, 145А
Художественная гимнастика:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Профессора Даниловского М.П, 22
Информация о преподавателе
Звание
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
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Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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