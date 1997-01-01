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Артихович Захар Сергеевич

Артихович Захар Сергеевич

7.5 Рейтинг
3 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж не указан
Адреса
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Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 2008 г. - памятный турнир им. Меркулова (г. Комсомольск-на-Амуре) чемпион в категории мужчины, «Лучший боец турнира».
  • В 2013г. Чемпионате ДФО (г.Хабаровск) 1 место - групповое ката, 3 место в личном первенстве по ката.
  • Чемпионат России 2014 г. (г.Хабаровск) – 3 место – личное ката
  • Чемпионат России 2014 г. (г.Хабаровск) – 2 место – командное ката
  • Чемпионат ДФО 2015 г. (Хабаровск) – 2 – место личное ката
  • Чемпионат ДФО 2015 г. (Хабаровск) – 1 место – командное ката

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
3 отзыва

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