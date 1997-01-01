Артихович Захар Сергеевич

Адреса
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Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
- +7 (4212) 313-375
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 2008 г. - памятный турнир им. Меркулова (г. Комсомольск-на-Амуре) чемпион в категории мужчины, «Лучший боец турнира».
- В 2013г. Чемпионате ДФО (г.Хабаровск) 1 место - групповое ката, 3 место в личном первенстве по ката.
- Чемпионат России 2014 г. (г.Хабаровск) – 3 место – личное ката
- Чемпионат России 2014 г. (г.Хабаровск) – 2 место – командное ката
- Чемпионат ДФО 2015 г. (Хабаровск) – 2 – место личное ката
- Чемпионат ДФО 2015 г. (Хабаровск) – 1 место – командное ката
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
3 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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