Асманова Татьяна Валерьевна

Адреса
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Отделение "Балалайка" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Отделение "Домра" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
- +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Красноярский государственный институт искусств, 1999 г. Диплом БВС 0484015 Квалификация: артист оркестра, преподаватель. Специальность: инструментальное исполнительство
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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