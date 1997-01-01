Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Асманова Татьяна Валерьевна

Асманова Татьяна Валерьевна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Домра, Балалайка
Стаж 24 года
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Отделение "Балалайка" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Отделение "Домра" в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Красноярский государственный институт искусств, 1999 г. Диплом БВС 0484015 Квалификация: артист оркестра, преподаватель. Специальность: инструментальное исполнительство

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели