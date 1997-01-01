Аверина Александра Николаевна
ПДО студии архитектурного моделирования "Вертикаль",художник-оформитель .
Адреса
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Архитектурное макетирование в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее .Черчение и изобразительное искусство/ учитель черчения и изобразительного искусства .
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 21 год
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 38 летОтзывов: 3Стаж не указанОтзывов: 3
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