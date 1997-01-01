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Аверина Александра Николаевна

Аверина Александра Николаевна

9.0 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, Архитектура
Стаж 24 года
Адреса
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Архитектурное макетирование в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее .Черчение и изобразительное искусство/ учитель черчения и изобразительного искусства .

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 21 год

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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