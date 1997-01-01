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Бабанина Анна Васильевна

Бабанина Анна Васильевна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж не указан
Адреса
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Фольклорное искусство в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Государственный Хабаровский краевой колледж искусств,2007г.Специальность:хоровое дирижирование.Квалификация: Руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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