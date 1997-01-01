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Бабий Олег Викторович

Бабий Олег Викторович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Теннис
Стаж 28 лет
Адреса
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Большой теннис в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее ДВГАФК

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Почетная грамота Федерального агентства по физической культуре и спорту

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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