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Бабурченков Александр Владимирович

Бабурченков Александр Владимирович

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Робототехника
Стаж не указан
Адреса
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Центр развития робототехники в Хабаровске:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 56
  • +7 (962) 222-93-12
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Студент очного отделения ДВГУПС по специальности "Строительство уникальных зданий и сооружений", 2019 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Обучение и стажировка по авторскому курсу робототехники Lego Mindstorms в Центре Развития робототехники.
  • Обучение и стажировка по авторскому курсу робототехники ROBOKIDS Центра развития робототехники, январь 2018 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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