Балакирева Олеся

Обучалась у: Вдадимир Гущин(г.Хабаровск), Алена Бабичева (г.Владивосток), Алексей Швед (г.Владивосток), DHQ LUA (г.Москва), АДАМ(г.Москва), Доценко Алиса (г.Краснодар), Алена Гуменная(г.Уфа), DHQ MUCHACHA(г.Томск), LadyCunfaya(France), Дмитрий Черкозьянов (г.Москва), KATHERINE WOW(Украина), FRAULES (г.Новосибириск), Игорь Настобурский (г.Москва), Инга Фоминых (г.Новосибирск), Паша Трутнев(г.Москва), Blaakow(France), Daha Ice cream (г.Москва), Карина Галямова(г.Москва)
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
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Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Eva 2014, Хабаровск (1 место, в составе команды EAST HILLS)
- Far East Championship 2015, Хабаровск (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
- Far East Championship 2015, Хабаровск (Гран-При, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
- Студенческая Весна 2015, Хабаровск (Гран-При, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
- Баттл Олимпийские Круги, Хабаровск (2 место)
- Баттл Skills&Drills, Хабаровск (2 место)
- Студенческая Весна 2016 (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
- Новые Имена 2016, Томск (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
- В Движении 2016 (1 место, в качестве танцора команды L.A. Fam)
- Eva 2016 (3 место, в качестве танцора команды L.A. Fam)
Опыт работы
- Участница команды EAST HILLS, 2012-2014 гг.
- Танцор основного состава танцевальной студии "Резонанс", 2014-2016 гг.
- Инструктор танцевальной студии "Резонанс", 2015-2016 гг.
- Инструктор танцевальной студии "L.A.", 2016-по настоящее время
- Танцор команды L.A. Fam, 2016-по настоящее время
Титулованные ученики
- Нет информации
9 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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