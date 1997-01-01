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Балакирева Олеся

Балакирева Олеся

8.1 Рейтинг
9 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance Studio:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 35
  • +7 (914) 203-60-59
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Eva 2014, Хабаровск (1 место, в составе команды EAST HILLS)
  • Far East Championship 2015, Хабаровск (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
  • Far East Championship 2015, Хабаровск (Гран-При, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
  • Студенческая Весна 2015, Хабаровск (Гран-При, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
  • Баттл Олимпийские Круги, Хабаровск (2 место)
  • Баттл Skills&Drills, Хабаровск (2 место)
  • Студенческая Весна 2016 (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
  • Новые Имена 2016, Томск (1 место, в качестве танцора основного состава студии Резонанс)
  • В Движении 2016 (1 место, в качестве танцора команды L.A. Fam)
  • Eva 2016 (3 место, в качестве танцора команды L.A. Fam)

Опыт работы

  • Участница команды EAST HILLS, 2012-2014 гг.
  • Танцор основного состава танцевальной студии "Резонанс", 2014-2016 гг.
  • Инструктор танцевальной студии "Резонанс", 2015-2016 гг.
  • Инструктор танцевальной студии "L.A.", 2016-по настоящее время
  • Танцор команды L.A. Fam, 2016-по настоящее время

Титулованные ученики

  • Нет информации
9 отзывов

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