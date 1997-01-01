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Баннова Евгения Валентиновна

Баннова Евгения Валентиновна

9.6 Рейтинг
10 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 20 лет
Адреса
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Секция "Вокальное искусство" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Секция "Какого цвета музыка?" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Музыкальное образование/ учитель музыки в с/школе, муз. рук. в д/учреждении, преподаватель ритмики .Социально-культурная деятельность/ соц. педагог-психолог, преподаватель

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Победитель городского, регионального Всероссийкого конкурса работников сферы доп. обр. "Сердце отдаю детям", знак "Признание и почет" (реш. гор. Думы)

Опыт работы

  • 18 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
10 отзывов

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