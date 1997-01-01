Баннова Евгения Валентиновна
ПДО Образцового вокального ансамбля "Настроение".
Адреса
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Секция "Вокальное искусство" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Секция "Какого цвета музыка?" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Музыкальное образование/ учитель музыки в с/школе, муз. рук. в д/учреждении, преподаватель ритмики .Социально-культурная деятельность/ соц. педагог-психолог, преподаватель
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Победитель городского, регионального Всероссийкого конкурса работников сферы доп. обр. "Сердце отдаю детям", знак "Признание и почет" (реш. гор. Думы)
Опыт работы
- 18 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
10 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 47 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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