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Баранова Вера Сергеевна

Баранова Вера Сергеевна

7.9 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе
Стаж 7 лет
Адреса
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Подготовка к школе в МЦ «Арлекин»:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 2Б
  • +7 (4212) 766-066
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • абайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского, учитель начальных классов, 2012 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Курсы "Развивающие игры Воскобовича", 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • МАОУ с УИП №80 - учитель начальных классов.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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