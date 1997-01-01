Баранова Вера Сергеевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- абайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет имени Н. Г. Чернышевского, учитель начальных классов, 2012 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
- Курсы "Развивающие игры Воскобовича", 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- МАОУ с УИП №80 - учитель начальных классов.
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 11 летОтзывов: 11Стаж не указанОтзывов: 11
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Стаж 2 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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