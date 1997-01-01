Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Барботько Татьяна

Барботько Татьяна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Подготовка к школе, Раннее развитие, Театр
Стаж не указан
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
  • +7 (914) 544-44-45
  • +7 (4212) 774-445
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
  • +7 (914) 544-44-08
  • +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский Государственный Институт Культуры, кафедра актерского мастерства и режиссуры

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели