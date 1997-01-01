Барботько Татьяна

Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 89
- +7 (914) 544-44-45
- +7 (4212) 774-445
Курс "Бэби-театр" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский Государственный Институт Культуры, кафедра актерского мастерства и режиссуры
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 37 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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