Байбенкова Мария Андреевна
1 дан Киокусинкай каратэ.Неоднократно становилась призёром и чемпионом городских и краевых соревнований, награждалась дипломом «За лучшую технику».
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
- +7 (4212) 313-375
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпионат Амурской области, г. Благовещенск, 2010 г. 1 место
- Чемпионат Приморского края, г. Владивосток, 2010 г. 3 место
- Чемпионат Дальневосточного Федерального округа, г. Хабаровск, 2011 г. 2 место
- Чемпионат Амурской области, г. Благовещенск, 2011 г. 3 место
- Чемпионат Амурской области, 2013 г. 3 место
- Участник чемпионата России, 2014 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
43 отзыва
-
Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
-
Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
-
Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
-
Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
Загрузка комментариев...