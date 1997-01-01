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Байбенкова Мария Андреевна

Байбенкова Мария Андреевна

7.7 Рейтинг
43 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж не указан
Адреса
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Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Чемпионат Амурской области, г. Благовещенск, 2010 г. 1 место
  • Чемпионат Приморского края, г. Владивосток, 2010 г. 3 место
  • Чемпионат Дальневосточного Федерального округа, г. Хабаровск, 2011 г. 2 место
  • Чемпионат Амурской области, г. Благовещенск, 2011 г. 3 место
  • Чемпионат Амурской области, 2013 г. 3 место
  • Участник чемпионата России, 2014 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
43 отзыва

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