Бегичев Вячеслав Викторович
Тренер по футболу АНО" Футбольный клуб "Металлург".
Адреса
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Футбол в ФК "Металлург":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Ворошилова, 36
- +7 (914) 772-63-81 , тренер
- +7 (909) 879-12-30
Футбол в ФК "Металлург":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Панфиловцев, 31
- +7 (909) 879-12-30
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГИФК, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации ВШТ (ГЦОЛИФК).
- Повышения квалификации в Москве, Мадриде (Испания), Эйндховене (Голландия), Донецке (Украина).
Участие в соревнованиях
- Сертификат KNVB (Netherlands).
- Соревнования, турниры по футболу различного уровня.
Опыт работы
- Опыт работы в детском футболе с 1998 года.
Титулованные ученики
- Нет информации
19 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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