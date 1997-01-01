Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Бегичев Вячеслав Викторович

Бегичев Вячеслав Викторович

9.6 Рейтинг
19 Отзывов
Спорт, Футбол, Командные виды спорта
Стаж 16 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Футбол в ФК "Металлург":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Ворошилова, 36
  • +7 (914) 772-63-81 , тренер
  • +7 (909) 879-12-30
Футбол в ФК "Металлург":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Панфиловцев, 31
  • +7 (909) 879-12-30
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГИФК, 1998 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации ВШТ (ГЦОЛИФК).
  • Повышения квалификации в Москве, Мадриде (Испания), Эйндховене (Голландия), Донецке (Украина).

Участие в соревнованиях

  • Сертификат KNVB (Netherlands).
  • Соревнования, турниры по футболу различного уровня.

Опыт работы

  • Опыт работы в детском футболе с 1998 года.

Титулованные ученики

  • Нет информации
19 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели