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Белова Анна Александровна

Белова Анна Александровна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Танцы, Общая физическая подготовка
Стаж не указан
Адреса
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Тренажерный зал для детей в ДСЦ «ЮниCLUB»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
  • +7 (4212) 707-020
  • +7 (4212) 918-918
Студия современного танца в ДСЦ "ЮниCLUB":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
  • +7 (4212) 707-020
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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