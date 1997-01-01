Бобровская Ирина Валерьевна
Педагог дополнительного образования, «АРХиП
Адреса
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"Светлячок на ладони мира" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Секция "Мышь Архиповна" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 399-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее Непедагогическое .Хабаровский политехнический институт, 1983г. Специальность – «Архитектора» , Квалификация - «Архитектор»
- Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 2016. Программа – «Педагог дополнительного образования»
Курсы повышения квалификации
- 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч
- 2011г., ФГОУВПО ДВ гос. академия искусств, «Живопись», 72 ч
- 2012г. ФГОУВПО ДВ гос. академия искусств «Живопись, рисунок, к омпозиция», 72 ч.
- 2013г. ФГОУВПО ДВ гос. академия искусств «Живопись, рисунок, композиция», 72 ч
- 2014г. ФГОУВПО ДВ гос. Академия искусств, «Методический практикум для преподавателей: рисунок, живопись, композиция»72 ч
- 2014г. ФГОУВПО ДВ гос. Академ ия искусств, «Пленэрный практикум для преподавателей: рисунок, живопись, композиция»
- 2015г. ФГОУВПО ДВ гос. Академия искусств, « Методический практикум для преподавателей художественных школ, колледжей, вузов: рисунок, живопись, композиция» 72 ч.
- 20 15г. ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введени федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования», 72 ч
- 2016 г. ФГБОУПО ДВ гос. институт искусств, «Рисунок, живопись, технология матери алов: методический практикум преподавателей» 72 часа
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 33года
- Педагогический: 33 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 10 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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