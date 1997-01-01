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Богданчикова Инна Викторовна

Богданчикова Инна Викторовна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 39 лет
Адреса
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Отделение фортепиано в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Шауляйское музыкальное училище Литовской ССР, 1981 г. Диплом ВТ № 294246 Специальность: фортепиано Квалификация: Концертмейстер, преподаватель ДМШ по классу фортепиано

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 095 о краткосрочном повышении квалификации ФГБОУ ВПО ХГИИиК 2012 г.
  • Удостоверение № 058 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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