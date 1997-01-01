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Богоутдинова Юлия Геннадьевна

Богоутдинова Юлия Геннадьевна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Математика, Подготовка к ЕГЭ, Подготовка к ОГЭ
Стаж 12 лет
Адреса
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Летние курсы по математике в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
  • +7 (4212) 244-810
  • +7 (4212) 208-310
Подготовка к ОГЭ по математике в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
  • +7 (4212) 244-810
  • +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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