Богоутдинова Юлия Геннадьевна
Ведущий инженер Хабаровского отделения Института прикладной математики ДВО РАН, старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по информатике, имеет опыт преподавательской деятельности и подготовки к ЕГЭ более 10 лет.
Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
Летние курсы по математике в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Подготовка к ОГЭ по математике в УЦ “Профи”:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 73
- +7 (4212) 244-810
- +7 (4212) 208-310
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
-
Стаж не указанОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 27 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 42 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
-
Стаж 32 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...