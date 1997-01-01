Богоутдинова Юлия Геннадьевна

Ведущий инженер Хабаровского отделения Института прикладной математики ДВО РАН, старший эксперт предметной комиссии ЕГЭ и ОГЭ по информатике, имеет опыт преподавательской деятельности и подготовки к ЕГЭ более 10 лет.