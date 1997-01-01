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Болотаева Елена Владимировна

Болотаева Елена Владимировна

8.3 Рейтинг
58 Отзывов
Плавание, Синхронное плавание
Стаж 7 лет
Адреса
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Синхронное плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по синхронному плаванию

Образование

  • ДВГАФК.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
58 отзывов

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