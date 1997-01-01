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Бондарь Евгений Альфредович

Бондарь Евгений Альфредович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 35 лет
Адреса
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Секция "Другой взгляд на мир" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. Хабаровский политехнический институт, 1980г. Специальность – «Водоснабжение и канализация» , квалификация – «Инженер строитель»
  • Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 2015г. Программа -"теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образований детей"

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий: 32 года
  • Педагогический: 5 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 5 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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