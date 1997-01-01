Бондарь Евгений Альфредович
Педагог дополнительного образования, «Взгляд»
Адреса
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Секция "Другой взгляд на мир" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. Хабаровский политехнический институт, 1980г. Специальность – «Водоснабжение и канализация» , квалификация – «Инженер строитель»
- Сибирский институт непрерывного дополнительного образования, 2015г. Программа -"теория обучения и воспитания для педагогов учреждений дополнительного образований детей"
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий: 32 года
- Педагогический: 5 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 5 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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