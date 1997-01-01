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Борисова Татьяна Эдуардовна

Борисова Татьяна Эдуардовна

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Фитнес, Ритмика
Стаж не указан
Адреса
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Беби-Фитнес в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Биробиджанский областной колледж культуры. Специальность: Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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