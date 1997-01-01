Бородин Александр Александрович

Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее .Хабаровское училище искусств, 1984г. Специальность - «Народные инструменты (баян)», квалификация – «Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы»
- Хабаровский государственный институт культуры, 1992г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалиф икация – «Культпросвет работник»
Курсы повышения квалификации
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Одщий: 35 лет
- Педагогический: 32 года
- В ДЮЦ "Восхождение" : 14 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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