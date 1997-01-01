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Бородин Александр Александрович

Бородин Александр Александрович

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Танцы
Стаж 38 лет
Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее .Хабаровское училище искусств, 1984г. Специальность - «Народные инструменты (баян)», квалификация – «Руководитель самодеятельного оркестра народных инструментов, преподаватель музыкальной школы»
  • Хабаровский государственный институт культуры, 1992г. Специальность - «Культурно - просветительная работа» , квалиф икация – «Культпросвет работник»

Курсы повышения квалификации

  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Одщий: 35 лет
  • Педагогический: 32 года
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 14 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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