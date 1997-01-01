Боровкова Ольга Аркадьевна

Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
- +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Благовещенское педагогическое училище №2 (учитель музыки)
- Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)
Курсы повышения квалификации
- 2009, март (№30) УМЦ КНОТОК (сольная и вокально-хоровая работа)
- 2009, ноябрь(№39) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)
- 2012, декабрь (№906) Московский государственный университет культуры и искусств (хоровое исполнительство)
- 2014, апрель (№214) КГБОУ СПО ХККИ (вокально-хоровое воспитание)
Участие в соревнованиях
- Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Успех» (2011) и в номинации «Лучший преподаватель школы искусств» 2015.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
4 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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