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Боровкова Ольга Аркадьевна

Боровкова Ольга Аркадьевна

6.2 Рейтинг
4 Отзывов
Музыка, Вокал, Театр
Стаж 30 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный театр" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Секция "Вокальный ансамбль" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Благовещенское педагогическое училище №2 (учитель музыки)
  • Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)

Курсы повышения квалификации

  • 2009, март (№30) УМЦ КНОТОК (сольная и вокально-хоровая работа)
  • 2009, ноябрь(№39) Институт искусств (сольная и вокально-хоровая работа)
  • 2012, декабрь (№906) Московский государственный университет культуры и искусств (хоровое исполнительство)
  • 2014, апрель (№214) КГБОУ СПО ХККИ (вокально-хоровое воспитание)

Участие в соревнованиях

  • Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Успех» (2011) и в номинации «Лучший преподаватель школы искусств» 2015.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
4 отзыва

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