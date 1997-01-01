Борзунова Людмила Григорьевна
Преподаватель высшей категории по классу фортепиано. Заведующая секцией фортепиано Детской музыкальной школы №1.
Адреса
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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств (преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер)
- Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)
Курсы повышения квалификации
- 2007, февраль (№5) УМЦ КНОТОК (вопросы педагогики в ДШИ)
- 2014, февраль (№98) КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)
Участие в соревнованиях
- Награждена Почетной грамотой министерства культуры РФ.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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