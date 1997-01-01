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Борзунова Людмила Григорьевна

Борзунова Людмила Григорьевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 44 года
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер)
  • Хабаровский государственный институт культуры (культпросвет работник, руководитель самодеятельного академического хора)

Курсы повышения квалификации

  • 2007, февраль (№5) УМЦ КНОТОК (вопросы педагогики в ДШИ)
  • 2014, февраль (№98) КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Почетной грамотой министерства культуры РФ.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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