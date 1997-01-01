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Бояров Антон

Бояров Антон

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Боевые искусства
Стаж не указан
Адреса
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Секция грэпплинг в СК «Академия»:
Хабаровск, ул. Калинина, 8
  • +7 (4212) 202-706
  • +7 (4212) 464-999
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по джиу-джитсу (NE-VAZA)

Образование

  • Высшее.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Абсолютный чемпион ДФО по грэпплингу.
  • Серебряный призер ДФО по джиу-джитсу (NE-VAZA). 

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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