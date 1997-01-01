Бояров Антон

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Информация о преподавателе
Звание
- КМС по джиу-джитсу (NE-VAZA)
Образование
- Высшее.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Абсолютный чемпион ДФО по грэпплингу.
- Серебряный призер ДФО по джиу-джитсу (NE-VAZA).
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 5 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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